Экс-форвард сборной Украины считает, что Петраков даст шанс игрокам «Ворсклы» и «Зари»
«Ворскла» просматривает английского нападающего, который выступал за молодежку «Тоттенхэма»
Игрок уже провел одну товарищескую встречу за полтавчан
Фото из телеграмм-канала «Бий-біжи»
На просмотре в «Ворскле» находится 22-летний английский нападающий Микаэль Нджоли. Об этом сообщил телеграмм-канал «Бий-біжи».
Игрок уже провел в составе полтавчан товарищеский матч против «Металлиста 1925».
Нджоли выступал за молодежные команды «Тоттенхэма» и «Уотфорда».
Напомним, ранее «Ворскла» не отпустила в «Шахтер» вратаря.
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