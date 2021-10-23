«Ворскла» - «Шахтёр»: прогноз на матч чемпионата Украины

Как сыграют соседи по турнирной таблице?

Прогноз

«Ворскла» показывает результаты, которых от полтавчан вряд ли можно было ожидать на старте сезона. К этому времени у команды всего одно поражение в первых 11-ти турах УПЛ – от «Зари» (0:1). По последним результатам «Ворскла» и вовсе лучшая команда лиги с 4 победами подряд. Больше других в коллективе Юрия Максимова выделяется люксембуржец Оливье Тилль. У него на счету уже 5 забитых мячей и 4 голевых паса, хотя забивать у «Зелёно-белых» хватает кому. Тот же бразилец Рангель в прошлом туре забил «Александрии» дважды, обеспечив победу 2:1.

Вице-чемпионы Украины после смены тренера летом до сих пор в поиске идеального сочетания футболистов. Из-за насыщенного графика «Оранжево-чёрные» активно используют ротацию. В еврокубках со стартовых минут выходят преимущественно легионеры, хотя и не всегда удачно, а в чемпионате Украины Де Дзерби активно подпускает к основе молодежь. Но если в Лиге чемпионов последний матч завершился для «Шахтёра» полным провалом – 0:5 от «Реала», то в УПЛ в прошлом туре дончане без проблемы разобрали на части «Зарю» 6:1. Как видим, результаты диаметрально противоположные, баланса гостям сильно не хватает.

Статистика очных встреч в этой паре целиком и полностью на стороне «Шахтёра», что логично, учитывая количество титулов «Горняков», завоёванных за годы независимости Украины. Но не так давно «Ворскла» уже отбирала очки у дончан (дважды в 2020 году). В нынешней ситуации, после крупного фиаско в ЛЧ, уверенность футболистов гостей может пошатнуться. Это ни в коем случае не говорит о том, что «Ворскла» непременно выиграет на своём поле, но забивать фавориту хозяева должны. У полтавчан почти два гола в среднем за игру, как минимум на один в ворота Трубина они тоже могут рассчитывать. Ставка на мяч хозяев за 1,64 выглядит слишком привлекательной, чтобы отказать себе в удовольствии заиграть её.