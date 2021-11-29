Два известных гонщика Формулы-1 доставили «Золотые мячи» на церемонию в Париже
Ворвался в элиту. Известно имя лучшего вратаря 2021 года
Игрока до этого не включали в различные списки лучших голкиперов
Джанлуиджи Доннарумма / фото - Goal
На официальной церемонии France Football был назван обладатель Трофея Яшина – награды лучшему вратарю года.
Победителем был признан голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Голкипер получил широкое признание благодаря успешному Евро-2020, где он стал героем «Скуадры Адзурры», выйдя победителем из серий пенальти в полуфинале и финале. Благодаря этому его признали лучшим футболистом чемпионата Европы.
На клубном уровне итальянец не выиграл трофеев, но стал одной из главных причин возвращения «Милана» в еврокубки. А летом игрок перешел в ПСЖ.
В списке претендентов на «Золотой мяч» голкипер занял десятое место по итогам голосования.