Ворвался в элиту. Известно имя лучшего вратаря 2021 года

Игрока до этого не включали в различные списки лучших голкиперов

Джанлуиджи Доннарумма / фото - Goal

На официальной церемонии France Football был назван обладатель Трофея Яшина – награды лучшему вратарю года.

Победителем был признан голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Голкипер получил широкое признание благодаря успешному Евро-2020, где он стал героем «Скуадры Адзурры», выйдя победителем из серий пенальти в полуфинале и финале. Благодаря этому его признали лучшим футболистом чемпионата Европы.

На клубном уровне итальянец не выиграл трофеев, но стал одной из главных причин возвращения «Милана» в еврокубки. А летом игрок перешел в ПСЖ.

В списке претендентов на «Золотой мяч» голкипер занял десятое место по итогам голосования.

Напомним, ранее назвали лучшего нападающего 2021-го года.