Два известных гонщика Формулы-1 доставили «Золотые мячи» на церемонию в Париже
Лучший нападающий мира. France Football впервые вручил новый приз
Обладатель не стал сюрпризом
Роберт Левандовски / фото - FC Bayern
На церемонии в Париже France Football впервые вручил новый трофей – приз лучшему нападающему.
Его обладателем стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший в 2021 году 64 гола.
Эту награду впредь будут вручать игроку, который чаще всех поражал ворота соперника в календарном году.
Также в 2021-м поляк побил «вечный» рекорд Герда Мюллера по количеству голов за сезон Бундеслиги.
Также нападающий входит в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч».