Лучший нападающий мира. France Football впервые вручил новый приз

Обладатель не стал сюрпризом

Роберт Левандовски / фото - FC Bayern

На церемонии в Париже France Football впервые вручил новый трофей – приз лучшему нападающему.

Его обладателем стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший в 2021 году 64 гола.

Эту награду впредь будут вручать игроку, который чаще всех поражал ворота соперника в календарном году.

Также в 2021-м поляк побил «вечный» рекорд Герда Мюллера по количеству голов за сезон Бундеслиги.

Также нападающий входит в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч».