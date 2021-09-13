Хавбек «Руха»: «В плане организации игры «Заря – лучшая команда УПЛ»
Воспитанник структуры «Сити» рассказал о своих целях в «Рухе»
Американский форвард перешел во львовский клуб
13 сентября 14:59
Фото - Рух Львов
Воспитанник «Нью-Йорк Сити» Осазе Де Росарио рассказал пресс-службе клуба о своем переходе в «Рух». Американский нападающий подписал контракт на три года.
Сначала я играл в молодежной команде «Нью-Йорк Сити». Я хорошо себя проявлял, забил несколько голов. Но из-за ковида было трудно демонстрировать свою игру, поэтому переехал в Испанию, в «Луго».
Как попал в Украину? «Рух» напрямую обратился к «Луго», уже клубы решали вопрос моего трансфера. Цели у меня только самые высокие. Хочу помогать клубу, а для этого нужно много работать.
В седьмом туре украинской Премьер-лиги «Рух» сумел отобрать очки у «Зари» (1:1).
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