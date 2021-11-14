Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией

Экс-супруга легендарного динамовца намекнула о разводе в Instagram еще в сентябре этого года, опубликовав грустный пост. Однако, после этого страничка красавицы-блондинки буквально заиграла новыми красками, на днях Мария приняла участие в очень горячей фотосессии, результатами которой она с удовольствием делится с подписчиками:
Отметим, что Мария – это вторая жена Гусева, пара узаконила свои отношения весной 2013 года, вместе уже экс-супруги воспитывают дочь Александру. Что касается первой жены легенды «Динамо», то ее зовут Олеся и от этого брака у бывшего футболиста остался сын Алексей.
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