Впервые в истории профессиональный футболист признался, что он гей

Джошуа Кавалло / фото - Twitter

Хавбек австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло стал первым в истории профессиональным футболистом, совершившим каминг-аут. Игрок заявил об этом на своей странице в Twitter.

В детстве мне всегда приходилось скрывать это, потому что я стыдился. Стыдился, что никогда не смогу заниматься любимым делом и быть геем. Не будучи открытым футболистом-геем, мне пришлось научиться скрывать свои чувства, чтобы соответствовать образу профессионального футболиста.

Я знаю, что есть и другие игроки, живущие в тишине. Я хочу помочь изменить это, чтобы показать, что каждый заслуживает права быть самим собой.

Удивительно осознавать, что в настоящее время нет профессиональных футболистов-геев, не только в Австралии, но и во всем мире. Надеюсь, в ближайшем будущем это изменится. Я хочу, чтобы другие игроки в схожей ситуации почувствовали, что они не одиноки».