Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
Вратарь «Динамо»: «На футбольном поле мат – это обычный разговор»
Бущан заявил, что имеет такой грешок
Георгий Бущан / Фото: ФК Динамо
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан заявил, что часто материться на футбольном поле.
«Я матерюсь, это моя проблема. Конечно, я на камеру стараюсь быть лучше, чем в жизни. Поэтому стараюсь на камеру хотя бы не материться. А так есть у меня такой грешок.
На поле матерюсь, естественно. На поле это не мат, это разговор».
Сегодня «Динамо» сыграет с «Днепром-1» в 12-м туре УПЛ. Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1».
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