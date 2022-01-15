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Вратарь «Динамо»: «Уже виделись с Луческу, он сказал, что наши планы не меняются – первое место везде»
Нещерет рассказал об установках тренера
15 января 10:26
Руслан Нещерет / Фото: Динамомания
Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет высказался о целях команды на весеннюю часть сезона.
«Вчера виделись с Луческу, он сказал, что наши планы не меняются, стоит задача выиграть все, что есть. Везде будем пытаться занять первое место. Будем прилагать максимум усилий для этого».
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» отстает от «Шахтера» на 2 очка.
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