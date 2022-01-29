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Вратарь «Днепра-1»: «Особой разницы между нашей игрой, «Динамо» и «Шахтером» нет»

Кожокару сравнил уровень УПЛ и чемпионата Румынии
Футбол Украинская Премьер-лига
18:46
Вратарь «Днепра-1»: «Особой разницы между нашей игрой, «Динамо» и «Шахтером» нет»
Фото: Днепр-1

Вратарь «Днепра-1» Валентин Кожокару в интервью румынскому порталу Playsport.ro. рассказал об уровне украинских команд.

Если не брать двух лидеров, то на каком бы уровне в Украине был бы лидер чемпионата Румынии ЧФР Клуж?

«Это примерный уровень «Днепра-1», который бы в Румынии боролся за чемпионство. Особой разницы между нашей игрой и игрой тех же «Шахтера» и «Динамо» нет. Но здесь имеет значение и индивидуальное качество футболистов, и общий бюджет клубов. У лидеров украинского футбола бюджеты более 50 миллионов евро. Вы сами видели, что они делают трансферы в Англию по 20 миллионов за одного игрока».

«Днепр-1» завершил третьим первую часть сезона УПЛ.

Андрей Усмонов
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