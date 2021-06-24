Время побеждать! Смотри матч сборной на экранах ТРЦ Gulliver

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро и, как никогда, нуждается в поддержке своих болельщиков!

Готов зарядить нашу команду на победу? Тогда приходи на Спортивную площадь возле ТРЦ Gulliver, где 29 июня официальный партнер национальной сборной Parimatch организует трансляцию матча нашей команды на Евро 2020.

Сборная Украины сыграет со Швецией (начало в 22:00) в Глазго, а у тебя есть возможность посмотреть этот матч вместе со всей страной. Приходи с друзьями и семьей в фан-зону, ваша поддержка очень важна для сборной!

Также тебя ждет уличная еда, развлекательная программа и, конечно же, атмосфера настоящего футбольного праздника! Праздник начинается в 19:00 с трансляции матча Англия - Германия. Конечно, вход свободный. Проведи этот вечер вместе со всеми болельщиками и заряди Украину на победу!