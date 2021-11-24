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Все или ничего. Расклады в группе «Шахтера» перед важнейшим матчем с «Интером»

Каждая из команд еще может выйти в плей-офф ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 17:18
Все или ничего. Расклады в группе «Шахтера» перед важнейшим матчем с «Интером»
фото - ФК Шахтер

Сегодня, 24-го ноября пройдут матчи пятого тура Лиги чемпионов в группе D, где находятся «Реал», «Интер», «Шериф» и донецкий «Шахтер».

Разбираем, каких результатов нужно добиться каждой из команд, чтобы выйти в следующую стадию турнира.

«Реал Мадрид» (Испания)

«Сливочные» возглавляют группу с девятью очками и находятся ближе остальных к выходу в плей-офф. Победа в сегодняшнем матче с «Шерифом» отправит подопечных Анчелотти в стадию 1/8 ЛЧ. Также мадридцев устроят две ничьи в оставшихся матчах.

«Интер» (Италия)

Чтобы уже сегодня отпраздновать попадание в плей-офф «нерадзурри» нужно выигрывать у «Шахтера» и надеяться, что «Реал» увезет из Тирасполя три пункта. Чтобы не считать баллы и не следить за матчами оппонентов, им надо брать 4 очка в последних турах.

«Шериф» (Молдова)

Сенсационная команда Вернидуба идет на третьей строчке в таблице, отставая от «Интера» лишь на один пункт. Но уже сегодня «Шериф» может лишиться шансов на 1/8 финала, если проиграет «Реалу», а «Интер» победит «Шахтер».

«Шахтер» (Украина)

«Горняки» замыкают таблицу своей группы с одним пунктом в активе, но до сих пор имеют реальные шансы на выход в плей-офф. Очевидно, что команде Де Дзерби нужно брать 6 очков в оставшихся двух матчах – с «Интером» и «Шерифом».

К тому же, дончанам стоит болеть за мадридский «Реал» в оставшихся двух матчах, ведь если прямые конкуренты по группе наберут очки в играх со «сливочными», то украинская команда гарантированно останется без весеннего этапа ЛЧ.

Все возможные варианты развития событий для «горняков»

Выход в плей-офф

1. «Шахтер» выигрывает два матча, а «Интер» и «Шериф» проигрывают «Реалу»

Стыковые матчи Лиги Европы

1. «Шахтер» выигрывает два матча. «Интер» набирает очки с «Реалом», а «Шериф» – нет.

2. «Шахтер» выигрывает два матча. «Шериф» набирает очки с «Реалом», а «Интер» – нет.

3. «Шахтер» выигрывает два матча. «Интер» набирает очки с «Реалом», а «Шериф» играет с мадридцами вничью.

При таком раскладе «горнякам» нужно обыгрывать «Шериф» с разницей в два мяча и больше. Также подопечных Де Дзерби может устроить победа с разницей в один мяч, если счет будет 3:2, 4:3 и.т.д. (при равенстве по разнице забитых и пропущенных голов в личных встречах учитывается количество забитых мячей в матчах между командами).

Вылет из еврокубков

1. «Шахтер» теряет очки хотя бы в одном из оставшихся двух матчей.

«Горняков» ждет серьезное испытание уже в сегодняшнем матче с «Интером», который начнется в 19:45. Онлайн трансляция встречи.

Напомним, Де Дзерби назвал причины отсутствия побед «Шахтера» в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Интер Роберто Де Дзерби

Комментарии 1

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24 ноября 2021г. 18:26
Успехов нашим парням!
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