«Не заслужили». Де Дзерби назвал причины отсутствия побед в ЛЧ

«Горняки» проиграли три встречи и один раз сыграли вничью

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от матча группового этапа ЛЧ против «Интера»:

«Завтра будет очень сложный матч со всех точек зрения, мы будем играть против сильной команды, на стадионе будет очень много людей, они будут очень заряжены, как это было и в воскресенье против «Наполи». Но мы хотим сыграть в свою игру и набрать очки, чтобы у нас оставалась надежда хотя бы на третье место в группе. Мы сделаем все возможное для этого. Мы еще не побеждали в Лиге чемпионов просто потому, что не заслужили этого на поле, хотя мы всегда играли хорошо. С «Шерифом» тех моментов, которые мы создали, оказалось недостаточно, а потом мы играли с «Интером» и «Реалом», которые находятся на более высоком уровне по сравнению с нами».

Насколько другим будет этот матч в сравнении с поединком в Киеве, где вы очень рано потеряли Лассина Траоре?

«Не будет Алана Патрика, не будет Исмаили, посмотрим, успеет ли восстановиться Степаненко, он под большим вопросом. Без этих трех игроков у нас будет более молодая команда, их заменят менее опытные игроки. Но наша идентичность останется такой же. Решение по составу я приму завтра».

Кроме Алана Патрика не будет и Судакова. Как чувствует себя Педриньо?

«Педриньо вышел на полчаса в субботу, и выглядел не очень хорошо. Но сейчас он чувствует себя хорошо. Посмотрим, выйдет ли он в основе или на замену. Но его возвращение – это хорошая новость для нас сейчас, когда у нас много травмированных. Судаков – еще один важный игрок, которого будет не хватать».

«Горняки» сыграют с «Интером» в Милане уже завтра, 24-го ноября в 19:45. Онлайн трансляция встречи.

Матч с «Шахтером» может пропустить ключевой футболист «нерадзурри».