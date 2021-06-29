Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Последней вылетела Германия
Леон Горетцка / Фото: Twitter
В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Германии уступила Англии и покинула Евро-2020.
Отметим, что все команды из «группы смерти» уже покинули турнир. Венгрия вылетела в групповом этапе, Португалия уступила Бельгии (0:1) в 1/8 финала, Франция уступила Швейцарии (3:3, пен 4:5).
Сейчас за выход в четвертьфинал Евро-2020 борется сборная Украины.
Видео трансляция матча Швеция – Украина.
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