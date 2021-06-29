Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020

Последней вылетела Германия

Леон Горетцка / Фото: Twitter

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Германии уступила Англии и покинула Евро-2020.

Отметим, что все команды из «группы смерти» уже покинули турнир. Венгрия вылетела в групповом этапе, Португалия уступила Бельгии (0:1) в 1/8 финала, Франция уступила Швейцарии (3:3, пен 4:5).

Сейчас за выход в четвертьфинал Евро-2020 борется сборная Украины.

Видео трансляция матча Швеция – Украина.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.