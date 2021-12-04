Все очень очевидно: прогноз на матч «Рома» – «Интер»

Спасибо букмекерам, которые переоценивают римлян

Прогноз

Откровенно говоря, не понимаю, почему букмекеры выкатили на победу «Интера» такой большой коэффициент. «Рома» не побеждает в матчах с топ-клубами уже целую вечность, но букмекеры все равно дают возможность хорошо навариться на очередной неудаче «волков» в статусном матче.

К сожалению (это лично для меня), Жозе Моуриньо уже не тот – очевидный факт для всех, кто начал смотреть футбол хотя бы в начале 00-х. «Особенный» так и не сумел переломить в этом сезоне неприятную тенденцию для римлян, проиграв сначала в дерби «Лацио», затем кризисному «Ювентусу», ну, и как вишенка на торте, симпатичному, но точно не великому «Милану». Из относительного позитива можно выделить только сухую ничью с «Наполи».

И вот теперь «Роме» предстоит встретиться с «Интером» – лучшей командой Италии прямо сейчас. По-моему, если сложить 2+2, то в предстоящем матче получается победа «нерадзурри». Не вижу ни малейшего смысла рассматривать какие-то альтернативные варианты. «Интер» в порядке, в матче против «Шахтера» в этом имели возможность убедиться даже болельщики, которые не следят за Серией А.

Всем и так все понятно, но на все же озвучу: прогноз на матч – победа «Интера».

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 16 побед, 1 возврат, 24 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой