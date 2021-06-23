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Все решится сегодня. Какие расклады нужны Украине для выхода в плей-офф

Заключительный день группового этапа Евро-2020
Футбол Сборная Украины
08:21
Все решится сегодня. Какие расклады нужны Украине для выхода в плей-офф
Фото: УАФ

Сегодня завершится групповой этап Евро-2020 и определятся участники плей-офф.

Сборная Украины еще не потеряла шансы на выход из группы. Хорватия обыграла Шотландию (Украину устроила бы ничья) поэтому вся надежда на две оставшиеся группы.

В группе E Украину устроят следующие расклады.

Победа любой команды в матче Словакия – Испания. Причем, словаки должны проиграть либо с разницей в два и больше мячей, либо в один мяч, но 0:1, 1:2 или 2:3. Любое поражение испанцев выводит Украину в плей-офф. При этом, в обоих случаях важен результат параллельной игры – Швеция должна обыграть Польшу или сыграть с ней вничью.

Оба матча начнутся в 19:00. Украину не устроит победа Польши и ничья в матче Словакия – Испания.

В группе F также возможны варианты, однако они более невероятны.

Для выхода в плей-офф Украине нужна крупная победа Франции над Португалией (с разницей три мяча и более) и непроигрыш Германии Венгрии.

Второй расклад – победа Венгрии в два и более мячей и любая победа Франции над Португалией.

Матчи начнутся в 22:00.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол)

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