«Десна» проведет подготовку к сезону в Украине
Украина опустилась на четвертое место в рейтинге третьих команд Евро-2020
«Сине-желтые» еще имеют шанс на выход в плей-офф
Фото: УАФ
Сборная Украины опустилась на четвертое место в рейтинге третьих команд Евро-2020.
Это случилось после матча группы D Хорватия – Шотландия. Хорваты выиграли свой матч и вышли из группы со второй строчки. На третье место опустилась Чехия, которая гарантировала себе плей-офф с четырьмя очками.
Украина имеет три очка и разницу мячей -1 (4:5).
Судьбу команды Андрея Шевченко решат матчи группы E и F. Полные расклады тут.