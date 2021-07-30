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«Все только начинается» – ван Дейк высказался о первом матче за 285 дней

Защитник восстановился после тяжелой травмы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:22
«Все только начинается» – ван Дейк высказался о первом матче за 285 дней
Вирджил ван Дейк / Фото - Getty Images

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после первого матча за долгое время. Голландец вышел на последние 20 минут контрольного поединка с «Гертой» (3:4). Слова игрока приводит Goal.

Мои эмоции сложно описать словами. Однако для меня важно выразить благодарность многим невероятным людям, которые меня поддерживали. Сейчас работа только начинается. Идем вперед!

Напомним, ван Дейк получил травму колена еще осенью прошлого года. Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд грубо влетел в игрока в матче АПЛ (2:2).

Из-за травмы футболист не смог помочь сборной Нидерландов на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Вирджил ван Дейк Ливерпуль Герта

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