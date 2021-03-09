Второй дубль Холанда в ворота «Севильи» помог «Боруссии» выйти в четвертьфинал ЛЧ

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» в Дортмунде принимала «Севилью».

Испанцы активнее начали встречу, но «Боруссия» дождалась своего шанса и открыла счет в середине первого тайма, отличился Эрлинг Холанд.

Лучшие моменты первого тайма

Начало второго тайма было очень насыщенным на события: сначала Холанд сделал дубль, его гол отменили после просмотра видеоповтора, но вместо этого назначили пенальти в ворота «Севильи», который Холанд не реализовал. Как оказалось, вратарь «Севильи» Буну нарушил правила и вышел из ворот до момента удара. Холанд перебил пенальти, и все же забил, сделав счет 2:0.

В середине второго тайма «Севилье» удалось сократить отставание в счете – Эн-Несири реализовал пенальти. В компенсированное время Эн-Несири сделал дубль, но этого было недостаточно для прохода испанской команды дальше. «Боруссия» выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч

«Боруссия (Д) – «Севилья» 2:2 (первый матч – 3:2)

Голы: Холанд, 35, 54, пен – Эн-Несири, 68, пен, 90+6

«Боруссия» (Д): Хитц, Морей, Шульц, Хуммельс, Джан, Беллингем, Дауд, Азар (Пасслак, 67), Дилэйни, Ройс, Холанд.

«Севилья»: Буну, Кунде, Диего Карлос, Навас, Акунья, Фернандо (Ракитич, 85), Оскар Родригес (Оливер Торрес, 79), Окампос (де Йонг, 60), Жордан (Гомес, 60), Сусо (Мунир, 85), Эн-Несири.

Предупреждения: Морей (20), Акунья (40), Кунде (51), Холанд (55), Жордан (55), Джан (67), Оскар Родригес (71), Фернандо (76), Диего Карлос (77).