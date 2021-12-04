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Вукоевич: «На таких полях, как в Луцке, нельзя играть»

Игра «Верес» – «Динамо» могла не состояться
Футбол Украинская Премьер-лига
15:06
Вукоевич: «На таких полях, как в Луцке, нельзя играть»
Фото: Dynamo.kiev.ua

Тренер «Динамо» Огнен Вукоевич сообщил, что команда рассматривала возможность переноса матча с «Вересом» из-за плохого поля.

Правда, что у «Динамо» были претензии к полю на утреннем совещании?

«Да, к сожалению, сегодня о футболе тяжело говорить. Поле очень плохое. Невозможно на нем играть. Думаю, надо защищать футболистов и их здоровье. Тут есть игроки сборной Украины. Надеюсь, все здоровыми покинут это поле после матча. Вся Европа смотрит на наш чемпионат. На таких полях нельзя играть».

Рассматривался ли тренерским штабом вопрос об отмене или переносе матча?

«Ну конечно. Надеюсь, УАФ посмотрит на это поле. Регламент одинаковый для всех команд. Мы хотим играть. Мы в понедельник летим в Португалию, хотим, чтобы все остались здоровыми».

Сообщалось, что матч «Верес» – «Динамо» решили проводить в последний момент.

Подробнее о матче – в нашем онлайне.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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Динамо Киев Верес Огнен Вукоевич

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