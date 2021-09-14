«Вы готовы отдать все на поле?» Речь Роналду перед дебютом, которая заставила игроков МЮ аплодировать

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

11 сентября Криштиану Роналду вновь дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче 4 тура УПЛ против «Ньюкасла». Перед первой за 12 лет игре в футболке «дьяволов» 36-летний форвард произнес в раздевалке речь, которую встретили аплодисментами и игроки, и тренерский штаб сообщает The Sun:

Если вы, ребята, хотите добиться успеха, то мне нужно, чтобы вы любили этот клуб от всего сердца. Вам нужно есть, спать и бороться за этот клуб. Играете вы или не играете, вам нужно поддерживать товарищей по команде и всегда отдавать себя на 100 процентов клубу, Я здесь для того, чтобы побеждать и ничего другого. Победа делает нас счастливыми. Я хочу быть счастлив, а вы?

Вы все потрясающие игроки, и я верю в вас, иначе я бы не вернулся. Болельщики поддержат вас, если вы отдадите все. Я хочу создать победный менталитет, поэтому, когда я однажды завершу карьеру, этот менталитет сохранится, и эта группа игроков будет доминировать в футболе, как мы это делали в прошлом.

Я сделаю все возможное для команды, но мне также нужна ваша поддержка. Вы готовы сражаться? Вы готовы оставить все на поле?».