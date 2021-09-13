Погба задумался о продлении контракта с МЮ после возвращения Роналду

Француз вдохновлен появлением португальца

Криштиану Роналду и Поль Погба / фото - talkSPORT

Следующим летом истекает контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» и он может покинуть команду свободным агентом.

Но как сообщает The Athletic, француз может изменить свое решение покинуть Англию, и остаться в Манчестере.

На хавбека повлияло яркое возвращение в стан «дьяволов» пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду. К тому же, помимо великого португальца команда усилилась игроками экстра-класса: экс-партнером форварда по «Реалу» Рафаэлем Вараном и Джейдоном Санчо из «Боруссии Д».

В МЮ собрался сильный конкурентоспособный состав, который может претендовать на главные трофеи в сезоне, и это может переубедить Погба. В клубе ожидают прогресса в переговорах с полузащитником.

Ранее сообщалось, что француз хотел доработать свой контракт, а следующим летом бесплатно уйти в «Реал» или ПСЖ.

Напомним, тренер «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что Роналду не гарантировано место в стартовом составе команды.