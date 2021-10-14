Выиграл Лигу наций, а теперь в тюрьму. Защитника «Баварии» приговорили к 6 месяцам заключения

Игрок нарушил судебный запрет

Люка Эрнандес / фото - BBC

Французский защитник «Баварии» Люка Эрнандес был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, сообщает AS.

Игрок нарушил судебный запрет приближаться к своей жене Амелии де ла Оса Лоренте.

Несколько лет назад он избил тогда еще свою девушку, за что был наказан 31-м днем исправительных работ и запретом на приближение к ней ближе, чем на 500 метров.

Тем не менее, пара смогла помириться и после этого они поженились в 2017-м году.

Этим летом влюбленные провели совместный отпуск, но как оказалось, запрет никуда не пропал и суд вынес приговор – 6 месяцев тюрьмы.

Француз уже подал апелляцию и должен будет присутствовать на суде, который состоится 19 октября.

Напомним, конкурент Зинченко по «Манчестер Сити» не сможет выйти из тюрьмы до января.