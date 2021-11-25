Вышедший вместо Зинченко форвард помог «Сити» вырвать победу у ПСЖ

«Горожане» гарантировали себе выход в плей-офф с первого места

фото - MCFC

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле принимал ПСЖ.

Первый гол пришелся лишь на вторую половину встречи. С передачи Лионеля Месси мяч между ног Эдерсону отправил Килиан Мбаппе.

Ключевой для «горожан» стала замена Александра Зинченко на Габриэля Жезуса.

Бразилец сначала отдал ассист на Рахима Стерлинга, после чего уже сам вывел свою команду вперед.

«Горожане» благодаря победе обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.

Лига чемпионов, группа А

«Манчестер Сити» – ПСЖ 2:1

Голы: Стерлинг, 63, Жезус, 76 – Мбаппе, 50

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Зинченко (Габриэл Жезус, 54), Родри, Бернарду Силва, Стерлинг, Марез.

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Керер, 67), Эррера (Данилу Перейра, 61), Гуйе (Ди Мария, 67), Паредес, Месси, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Родри (55), Жоау Канселу (80).