«Я очень любил «Шахтер». Гладкий рассказал, как оказался в «Динамо»

Форвард поиграл за оба украинских гранда

Александр Гладкий / фото - FootBoom

Нападающий луганской «Зари» Александр Гладкий рассказал, почему перешел из «Шахтера» в «Динамо» в 2016 году.

В «Динамо» ты потерял в финансах?

«Я не помню уже».

Плохая память на цифры, на суммы?

«В принципе, несильно. Я ничего не потерял в «Динамо». Этот вопрос был не в деньгах. Это были такие эмоции после ухода из «Шахтера». Я на себя был злой тогда. Я не обижался на «Шахтер», я очень любил эту команду. Хотя, думаю, президент на меня злой. Так сложилось. Я хотел доказать им. И как только появился вариант с «Динамо» – у меня горели глаза. И я думал, что докажу. Дикое желание доказать. Но вышло немножко не так... Вообще не так».

Ранее сообщалось, что Гладкий может вернуться в донецкий клуб ближайшей зимой.