Сделка согласована. Дани Алвес возвращается в «Барселону»
«Я уже в Барселоне». Легендарный защитник вернется в каталонский клуб
Бразилец решил помочь команде в трудное время
19:53
Дани Алвес / фото - FC Barcelona
Бразильский защитник Дани Алвес прокомментировал для Marca свое возвращение в «Барселону» этой зимой:
«Привет, я уже в Барселоне. Я снова с вами и очень рад, что вернулся домой. Надеюсь, скоро увидимся.
Я хочу получить удовольствие и помочь возродить «Барселону», которую мы так сильно любили».
Игрок ранее защищал цвета «блаугранас» в период с 2008-го по 2016-й год. В составе «сине-гранатовых» бразилец 6 раз выиграл Примеру и трижды – Лигу чемпионов.
К тому же, Алвес является самым титулованным футболистом в истории, завоевав за свою карьеру 46 кубков.
Напомним, Хави собирается вернуть еще одну легенду в «Барселону».
Комментарии 0