«Я уже в Барселоне». Легендарный защитник вернется в каталонский клуб

Бразилец решил помочь команде в трудное время

Дани Алвес / фото - FC Barcelona

Бразильский защитник Дани Алвес прокомментировал для Marca свое возвращение в «Барселону» этой зимой:

«Привет, я уже в Барселоне. Я снова с вами и очень рад, что вернулся домой. Надеюсь, скоро увидимся. Я хочу получить удовольствие и помочь возродить «Барселону», которую мы так сильно любили».

Игрок ранее защищал цвета «блаугранас» в период с 2008-го по 2016-й год. В составе «сине-гранатовых» бразилец 6 раз выиграл Примеру и трижды – Лигу чемпионов.

К тому же, Алвес является самым титулованным футболистом в истории, завоевав за свою карьеру 46 кубков.

Напомним, Хави собирается вернуть еще одну легенду в «Барселону».