Итоги 10 тура УПЛ. Скучные нули «Шахтера» и «Динамо». «Заря» и «Ворскла набирают обороты
Якубу получил травму и может не сыграть с «Александрией»
«Ворскла» потеряла ключевого игрока
Фото: ФК Ворскла
«Ворскла» возобновила подготовку к матчу с «Александрией» в 11-м туре УПЛ.
Правда, пока помочь команде не может полузащитник Наджиб Якубу. Он получил травму.
Ганский хавбек пропускал матч с «Ингульцом» в 10-м туре УПЛ из-за болей в спине. Пока он недоступен команде.
В конце этой недели станет известен характер травмы футболиста. Якубу провел 9 матчей за полтавчан.
«Александрия» также готовится к матчу, правда в спарринге им отказал «Ингулец».
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