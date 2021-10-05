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Якубу получил травму и может не сыграть с «Александрией»

«Ворскла» потеряла ключевого игрока
Футбол Украинская Премьер-лига
17:50
Якубу получил травму и может не сыграть с «Александрией»
Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» возобновила подготовку к матчу с «Александрией» в 11-м туре УПЛ.

Правда, пока помочь команде не может полузащитник Наджиб Якубу. Он получил травму.

Ганский хавбек пропускал матч с «Ингульцом» в 10-м туре УПЛ из-за болей в спине. Пока он недоступен команде.

В конце этой недели станет известен характер травмы футболиста. Якубу провел 9 матчей за полтавчан.

«Александрия» также готовится к матчу, правда в спарринге им отказал «Ингулец».

Источник: meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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