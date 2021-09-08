Чемпионат Европы. Италия – Словения. Видео трансляция
16:45
Япония сообщила FIFA, что не хочет проводить клубный чемпионат мира.
В стране борются с пятой волной инфицирования COVID-19, а также пытаются решить проблему низкого процента вакцинации, поэтому проведение крупных спортивных соревнований в зимние месяцы видится властям нецелесообразным и неправильным.
Также проведение Паралимпиады и Олимпийских игр в Токио ударило по экономике в Японии.
В случае отказа, FIFA может перенести турнир в Катар. Там проходил последние клубный ЧМ, где победителем стала «Бавария».
Со следующего года турнир будет насчитывать 24 команды.
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