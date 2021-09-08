Япония сообщила FIFA, что не хочет проводить клубный чемпионат мира

Турнир могут перенести в Катар

Фото: fifa.com

Япония сообщила FIFA, что не хочет проводить клубный чемпионат мира.

В стране борются с пятой волной инфицирования COVID-19, а также пытаются решить проблему низкого процента вакцинации, поэтому проведение крупных спортивных соревнований в зимние месяцы видится властям нецелесообразным и неправильным.

Также проведение Паралимпиады и Олимпийских игр в Токио ударило по экономике в Японии.

В случае отказа, FIFA может перенести турнир в Катар. Там проходил последние клубный ЧМ, где победителем стала «Бавария».

Со следующего года турнир будет насчитывать 24 команды.