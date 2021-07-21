Яремчук не попал в заявку «Гента» на еврокубковый матч

Форвард не поможет своей команде

Роман Яремчук / фото - dynamo.kiev

Украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук не попал в заявку команды на отборочный матч лиги Конференций против «Волеренги», сообщает Nieuwsblad.

Игрок только завершает свой отпуск после удачного для сборной Украины Евро-2020.

Сегодня он уже присоединится к команде, но так как еврокубковый поединок состоится уже завтра, то игрок не успеет полноценно подготовится, поэтому и не был включен в заявку.

Также, ранее сообщалось, что вскоре форвард покинет бельгийский клуб и подпишет контракт с португальской «Бенфикой».

Напомним, Эдуард Соболь лишился трофея в Бельгии из-за 1 минуты, проведенной на чемпионате Европы.