Яремчук согласовал контракт с «Бенфикой»

Лиссабонцы продолжают переговоры с «Гентом»

Фото: kaagent.be

Нападающий «Гента» Роман Яремчук намерен сменить клуб летом.

«Бенфика» проявляет серьезный интерес к игроку. Как сообщает voetbal24, украинец согласовал контракт с португальцами.

Однако, прогресса в переговорах между клубами нет. За Яремчука хотят минимум 20 миллионов евро, а «Бенфика» пытается сбить сумму.

Форвард сборной Украины также интересен других командам Европы, но запрос «Генту» кроме «Бенфики» никто не делал.