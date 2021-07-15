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Яремчук согласовал контракт с «Бенфикой»

Лиссабонцы продолжают переговоры с «Гентом»
Футбол Украинские легионеры
12:28
Яремчук согласовал контракт с «Бенфикой»
Фото: kaagent.be

Нападающий «Гента» Роман Яремчук намерен сменить клуб летом.

«Бенфика» проявляет серьезный интерес к игроку. Как сообщает voetbal24, украинец согласовал контракт с португальцами.

Однако, прогресса в переговорах между клубами нет. За Яремчука хотят минимум 20 миллионов евро, а «Бенфика» пытается сбить сумму.

Форвард сборной Украины также интересен других командам Европы, но запрос «Генту» кроме «Бенфики» никто не делал.

Андрей Усмонов
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Гент Бенфика

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