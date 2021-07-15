Яремчук согласился на переход в «Бенфику»
Яремчук согласовал контракт с «Бенфикой»
Лиссабонцы продолжают переговоры с «Гентом»
12:28
Фото: kaagent.be
Нападающий «Гента» Роман Яремчук намерен сменить клуб летом.
«Бенфика» проявляет серьезный интерес к игроку. Как сообщает voetbal24, украинец согласовал контракт с португальцами.
Однако, прогресса в переговорах между клубами нет. За Яремчука хотят минимум 20 миллионов евро, а «Бенфика» пытается сбить сумму.
Форвард сборной Украины также интересен других командам Европы, но запрос «Генту» кроме «Бенфики» никто не делал.
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