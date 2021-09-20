Яремчук не забил, но «Бенфика» не испытала проблем с «Боавиштой»

Украинец провел на поле 66 минут

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В шестом туре португальской Примейры «Бенфика» в родных стенах переиграла «Боавишту».

Первый тайм остался за хозяевами. На гол Нуньеса гости ответили мячом Альфонсо. Но Вайгль позволил своей команде уйти на перерыв, ведя в счете. Во втором тайме уругвайский вингер оформил дубль, установив окончательный счет встречи.

Нападающий Роман Яремчук вышел на этот матч в стартовом составе. Украинец провел на поле 66 минут и получил оценку 6.9 от SofaScore.

«Бенфика» пока не теряет очков в турнирной таблице. «Боавишта» с восемью очками расположилась сразу за зоной еврокубков.

Чемпионат Португалии, 6 тур

«Бенфика» – «Боавишта» 3:1

Голы: Нуньес, 14, 62, Вайгль, 34 – Альфонсо, 32

«Бенфика»: Влаходимос, Лукас Верисимо (Морато, 88), Отаменди, Вертонген, Вайгль, Жоау Мариу, Гонсалвеш (Лазаро, 46), Гримальдо, Рафа Силва (Пицци, 89), Нуньес (Пинью, 80), Яремчук (Эвертон, 66).

«Боавишта»: Бракали, Натан, Поросо, Абаскаль, Макута, Перес (Нджие, 82), Малейру (Сантуш, 76), Хамаш (Феррейра, 25), Альфонсо, Горре (Н’Теп, 46), Муса.

Предупреждения: Лукас Верисимо – Натан, Поросо, Муса