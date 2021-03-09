Яремчук поучаствовал в почти половине голов «Гента» в сезоне

Фото: KAA Gent

«Гент» в матче чемпионата Бельгии обыграл дома «Остенде» (1:0).

Единственный мяч забил форвард Роман Яремчук. Он стал уже 15-м для украинца в нынешнем сезоне.

Всего «Гент» забил 41 мяч в нынешнем сезоне чемпионата. Яремчук поучаствовал в 43.90% голов команды. На счету украинца также четыре ассиста.

Этот сезон также является для Яремчука лучшим по результативности в чемпионате. Сообщалось, что он продлил контракт с «Гентом».