«Гент» обыграл «Остенде» благодаря голу Яремчука
Яремчук поучаствовал в почти половине голов «Гента» в сезоне
Форвард забил 15 мячей в чемпионате
Фото: KAA Gent
«Гент» в матче чемпионата Бельгии обыграл дома «Остенде» (1:0).
Единственный мяч забил форвард Роман Яремчук. Он стал уже 15-м для украинца в нынешнем сезоне.
Всего «Гент» забил 41 мяч в нынешнем сезоне чемпионата. Яремчук поучаствовал в 43.90% голов команды. На счету украинца также четыре ассиста.
Этот сезон также является для Яремчука лучшим по результативности в чемпионате. Сообщалось, что он продлил контракт с «Гентом».
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