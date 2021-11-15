Яремчук высказался о перспективах Шевченко в «Дженоа»
Яремчук: «Тяжелее будет боснийцам, ведь они играли два дня назад»
Форвард сборной Украины считает, что физическая составляющая сделает свое дело
Роман Яремчук / Фото: УАФ
Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.
«Думаю, это будет очень тяжелый матч, потому что фактически мы играем за путевку в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Думаю, будет много фанатов Боснии.
Считаю, что в первой игре нам не хватило концентрации, особенно во 2-м тайме. Но сейчас совсем другая ситуация – тогда мы играли через 2 дня после предыдущей встречи (2:1 с Финляндией – прим.), физически было сложно. Сейчас же тяжелее будет боснийцам, которые играют через 2 на 3-й, и, следовательно, они будут более уставшими, чем мы».
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21:45.
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