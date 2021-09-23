Ярмоленко на вертолете прилетит на бой Усик – Джошуа

В день поединка у «Вест Хэма» запланирована игра против «Лидса»

Фото: AFP

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко посетит бой соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Поединок состоится 25 сентября. В этот же день «Вест Хэму» предстоит сыграть выездной матч против «Лидса» в рамках АПЛ. Чтобы успеть на бой, Ярмоленко и его одноклубник Деклан Райс из Лидса отправятся в Лондон на вертолете.

Читателям же XSPORT.ua лететь никуда не придется, ведь за всеми перипетиями бой Усик – Джошуа вы сможете следить в онлайн трансляции на нашем сайте.

Напомним, Усик уже прибыл в Лондон. Накануне украинец дал небольшое интервью, в котором рассказал о своем общении с Владимиром Кличко.