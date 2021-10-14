Ярмоленко: «Нам нужно побеждать, и мы можем победить Боснию»
Ярмоленко: «Наша мечта – выйти на чемпионат мира»
Лидер сборной Украины высказался о грядущем матче с Боснией
18:23
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Instagram высказался о шансах национальной команды выйти на чемпионат мира.
«Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!».
Что нужно сборной Украины для выхода из группы со 2-го места.