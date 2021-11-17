Решение Дисциплинарного комитета ФХУ нарушает трудовое законодательство Украины
Ярмоленко: «Наша цель – попасть на чемпионат мира»
Лидер сборной Украины прокомментировал выход в плей-офф
17:28
Фото: УАФ
Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко через свой Instagram прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной и выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
«Победа всегда добавляет уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель – попасть на чемпионат мира».
Жеребьевка плей-офф отбора состоится 26 ноября.