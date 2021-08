Ярмоленко остался в запасе «Вест Хэма» на третий матч АПЛ подряд

Фото: BBC

«Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» огласили составына матч 3 тура АПЛ.

В запасе в третий раз подряд остался полузащитник Андрей Ярмоленко. Начало матча – в 17:00.

Our team to face Crystal Palace this afternoon looks like this!



COME ON YOU IRONS! #WHUCRY | @betway pic.twitter.com/KOIUOyPnCY