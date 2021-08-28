«Вест Хэм» не смог подписать Зума из «Челси»
Ярмоленко остался в запасе «Вест Хэма» на третий матч АПЛ подряд
Лондонцы сыграют против «Кристал Пэлас»
16:33
Фото: BBC
«Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» огласили составына матч 3 тура АПЛ.
В запасе в третий раз подряд остался полузащитник Андрей Ярмоленко. Начало матча – в 17:00.
Our team to face Crystal Palace this afternoon looks like this!— West Ham United (@WestHam) August 28, 2021
COME ON YOU IRONS! #WHUCRY | @betway pic.twitter.com/KOIUOyPnCY
COME ON YOU PALACE#CPFC | #WHUCRY— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 28, 2021
Ярмоленко в прошлых матчах выходил на замену в конце встречи.
«Вест Хэм» идет лидером АПЛ после 2-х туров.
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