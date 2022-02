Ярмоленко попал в стартовый состав «Вест Хэма»

Фото: Sky Sports

«Вест Хэм» сыграет против клуба «Киддерминстера» в 4-м раунде Кубка Англии.

В стартовый состав попал нападающий Андрей Ярмоленко. Он сыграет с первых минут.

Начало матча – в 14:30.

Our team to face Kidderminster Harriers in the #FACup this afternoon looks like this...



COME ON YOU IRONS! @betway | #KIDWHU pic.twitter.com/sxIqUEySyO