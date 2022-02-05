Ярмоленко обвинили в рекламировании букмекера в Украине
Ярмоленко попал в стартовый состав «Вест Хэма»
Он сыграет в матче Кубка Англии
14:05
Фото: Sky Sports
«Вест Хэм» сыграет против клуба «Киддерминстера» в 4-м раунде Кубка Англии.
В стартовый состав попал нападающий Андрей Ярмоленко. Он сыграет с первых минут.
Начало матча – в 14:30.
Our team to face Kidderminster Harriers in the #FACup this afternoon looks like this...— West Ham United (@WestHam) February 5, 2022
COME ON YOU IRONS! @betway | #KIDWHU pic.twitter.com/sxIqUEySyO
Всего Андрей отыграл 20 матчей в этом сезоне. На его счету один гол.
Накануне, Андрея обвинили в рекламировании букмекера в Украине.