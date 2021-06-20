Ярмоленко: «Удар Степаненко в 2016-м? Мой поступок – вообще фу»

Вингер заявил, что у него хорошие отношения с хавбеком «Шахтера»

Фото: Футбол 24

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в шоу «Вацко лайв» вспомнил о своем конфликте с Тарасом Степаненко перед Евро-2016 в матче «Динамо» – «Шахтер».

«Штрафа за то, что я ударил Тараса Степаненко, не было. Никакого. Но если бы оштрафовали хоть на 100 000, я бы заплатил. Если дурак, то дурак. Сделал плохо – плати. Сейчас у нас с Тарасом отличные отношения. Еще раз скажу: я извиняюсь перед ним, мне очень стыдно. Когда спрашивают, какой момент в жизни я бы хотел изменить, то я бы, наверное, выбрал этот. Этот поступок – вообще фу. Бывает, когда падают шторы и ты не контролируешь, что делаешь. Ты это сделал, понимаешь, что не прав, но отходить от своей позиции уже нельзя. Только спустя какое-то время, когда ты успокоился. Это не день, не неделя. Тарас – мужик, смог принять эту ситуацию, смог нормально со мной общаться. Я не уверен, что смог бы так, если бы кто-то так поступил со мной. Он – вообще красавец, я ему за это благодарен. У меня такое часто бывает, есть такой грешок. Я завожусь с полуоборота».

Ранее Ярмоленко ответил на вопрос о возможном возвращении в «Динамо».