Ярмоленко не помог «Вест Хэму» добыть очки в матче с «Вулверхэмптоном»
Ярмоленко выйдет в старте «Вест Хэма» на матч Лиги Европы
«Молотобойцы» сыграют против «Рапида»
25 ноября 19:04
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе своей команды на матч с «Рапидом» в 5-м туре Лиги Европы.
«Рапид»: Гартлер, Стойкович, Хофманн, Айву, Морманн, Кнасмюлльнер, Петрович, Любичич, Фунтас, Китагава, Аразе.
«Вест Хэм»: Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Нобл, Лансини, Влашич, Соучек, Ярмоленко, Боуэн.
Матч «Рапид» – «Вест Хэм» начнется в 19:45.
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