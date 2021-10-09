Шедевральный обводящий удар. Как Ярмоленко забил Финляндии уже на 4-й минуте
Ярмоленко забил 43-й мяч за сборную Украины, до рекорда Шевченко – 5 мячей
Вингер огорчил сборную Финляндии
9 октября 20:27
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко забил 43-й мяч за национальную команду в 103-м матче – в ворота Финляндии.
Рекорд по голам за сборную Украины принадлежит Андрею Шевченко – 48 мячей. Ярмоленко осталось забить 5 раз, чтобы повторить рекордный результат в истории национальной команды.
Сейчас идет второй тайм в матче Финляндия – Украина, пока «сине-желтые» побеждают со счетом 2:1.
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