Ярославский: «Харьков заслуживает, чтобы сюда приезжали «Сампдория», «Бешикташ» и «Галатасарай»

Александр Ярославский / Фото - Fc-metalist.com

Бизнесмен Александр Ярославский в комментарии пресс-службе «Металлиста» рассказал о дальнейших планах клуба.

У меня по условиям договора был десятилетний срок, в течение которого я не мог заниматься футболом. На протяжении всего этого периода, с 2012 года, я мечтал вернуться. Когда время стало подходить к окончанию этого срока, я активно начал заниматься. Потом я посмотрел, что у нас в стране есть футбол, но нет футбола того уровня, который показывал «Металлист».

Ни одна харьковская команда не принимает участие в еврокубках, впервые за 5 лет один из клубов вышел в УПЛ. А Харьков заслуживает того, чтобы сюда приезжали европейские команды, как это было в свое время, когда у нас гостили «Сампдория», «Бешикташ», «Галатасарай» и многие другие клубы. Всех не перечислишь – мы провели более 50 игр в еврокубках.

По поводу формы, мы хотим, чтобы это была специальная линия «Металлиста». Это не быстро делается, поэтому начнем мы пока в Joma. А там будем смотреть – или Adidas это будет, или Nike. Будет специальная линия, как была у «Металлиста».

Их нужно отшивать по 5 тысяч экземпляров, там меньше нельзя. То есть всех: и курток, и костюмов, и форм всех игровых. Должно быть заказано не менее 5 тысяч каждого экземпляра – это с нашим дизайном и в наших цветах. Это будет специализированная линия «Металлиста», нашего любимого.