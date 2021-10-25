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Ярославский: «Посмотрю, как Суркис будет шутить, когда «Металлист» вернется в УПЛ»

Президент харьковчан настроен серьезно
Футбол Первая лига
22:13
Ярославский: «Посмотрю, как Суркис будет шутить, когда «Металлист» вернется в УПЛ»
Александр Ярославский / Фото: ФК "Металлист"

Президент «Металлиста» Александр Ярославский в шоу «Бомбардир» высказался о возможном возвращении харьковчан в УПЛ.

«Посмотрю, как Суркис будет шутить, когда мы действительно вернемся. Всегда были хорошие матчи с «Динамо».

Но в этом весь футбол. Скандалы, дрязги - это составная часть футбола. Без скандалов не обойтись»


В турнирной таблице Первой лиги «Металлист» уверенно лидирует.

Петр Приходько
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Теги

Металлист Александр Ярославский Динамо Киев

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