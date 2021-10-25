Беседин рассказал, что «Динамо» делало не так в матче с «Барселоной»
Ярославский: «Посмотрю, как Суркис будет шутить, когда «Металлист» вернется в УПЛ»
Президент харьковчан настроен серьезно
22:13
Александр Ярославский / Фото: ФК "Металлист"
Президент «Металлиста» Александр Ярославский в шоу «Бомбардир» высказался о возможном возвращении харьковчан в УПЛ.
«Посмотрю, как Суркис будет шутить, когда мы действительно вернемся. Всегда были хорошие матчи с «Динамо».
Но в этом весь футбол. Скандалы, дрязги - это составная часть футбола. Без скандалов не обойтись»
В турнирной таблице Первой лиги «Металлист» уверенно лидирует.
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