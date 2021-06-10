Ярославский вложит в реконструкцию полей академии «Металлиста» 53 миллиона гривен

Инфраструктура пришла в негодность

Александр Ярославский / Фото: FootBoom

На этой неделе начнутся работы по реконструкции полей академии «Металлиста».

Известно, что Александр Ярославский на первом этапе реконструкции вложит в проект 53 миллиона гривен.

На полях академии будет заменено травяное покрытие, а также будет установлена новая система освещения и новая система камер наблюдения. Также будет отремонтировано основное здание академии.

Ранее Ярославский рассказал, когда «Металл» будет переименован на «Металлист».