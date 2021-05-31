«Металл» продлил контракты с тремя игроками
Ярославский сообщил, когда «Металл» будет переименован в «Металлист»
Также бизнесмен рассказал, кому принадлежат эмблема и все атрибуты харьковского клуба
17:25
Александр Ярославский / Фото - Fc-metalist.com
Бизнесмен Александр Ярославский сообщил в эфире Профутбол Digital, когда харьковский «Металл» будет переименован в «Металлист».
На сегодняшний день все атрибуты, все логотипы «Металлиста» уже принадлежат Харькову и нам. Есть определенная процедура. В течение месяца, думаю, «Металл» будет переименован в «Металлист». В УАФ поданы все материалы, юристы занимаются. Это уже вопрос техники, а не стратегии.
И название, и логотип клуба принадлежат одной из компаний, которые принадлежат мне. Но я сказал, что на веки вечные эмблема «Металлиста» и все его атрибуты будут собственностью города Харькова.
Если я в силу каких-то причин отойду от клубных дел, устану, может – передам все городской громаде. Ни эмблема, ни сам «Металлист» уже из города не уйдут, мы с Игорем Александровичем Тереховым об этом договорились.
Ранее «Металл» продлил контракты с тремя игроками.