Ярославский сообщил, когда «Металл» будет переименован в «Металлист»

Александр Ярославский / Фото - Fc-metalist.com

Бизнесмен Александр Ярославский сообщил в эфире Профутбол Digital, когда харьковский «Металл» будет переименован в «Металлист».

И название, и логотип клуба принадлежат одной из компаний, которые принадлежат мне. Но я сказал, что на веки вечные эмблема «Металлиста» и все его атрибуты будут собственностью города Харькова.

Если я в силу каких-то причин отойду от клубных дел, устану, может – передам все городской громаде. Ни эмблема, ни сам «Металлист» уже из города не уйдут, мы с Игорем Александровичем Тереховым об этом договорились.