Йовичевич: «Индивидуальное мастерство у игроков «Шахтера» выше, чем у «Динамо»
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич сравнил двух грандов УПЛ. Его слова приводит пресс-служба днепровского клуба.
«Вообще наиболее объективный показатель – турнирное положение команд.
Инвестиции, которые сделал «Шахтер» перед началом сезона, сказываются. Индивидуальное мастерство его футболистов выше. С приходом Роберто Де Дзерби горняки стали действовать очень компактно, больше играть через контроль мяча и короткий пас. Таким образом они пытаются достигать результата как в УПЛ, так и в Европе.
«Динамо» – стабильная, сбалансированная во всех звеньях и хорошо организованная команда. Она ведет себя более разнообразно, подбирая тактический рисунок под каждого отдельного соперника. Сегодня она доминирует, а завтра может сыграть от обороны, как, например, на «Камп Ноу». Чьи козыри окажутся весомее – посмотрим в конце сезона».
Уже сегодня Йовичевичу предстоит сыграть с «Динамо» в 12-м туре УПЛ. Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1».
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