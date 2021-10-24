Йовичевич: «Индивидуальное мастерство у игроков «Шахтера» выше, чем у «Динамо»

Игор Йовичевич / Фото: пресс-служба Днепра-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич сравнил двух грандов УПЛ. Его слова приводит пресс-служба днепровского клуба.

Инвестиции, которые сделал «Шахтер» перед началом сезона, сказываются. Индивидуальное мастерство его футболистов выше. С приходом Роберто Де Дзерби горняки стали действовать очень компактно, больше играть через контроль мяча и короткий пас. Таким образом они пытаются достигать результата как в УПЛ, так и в Европе.

«Динамо» – стабильная, сбалансированная во всех звеньях и хорошо организованная команда. Она ведет себя более разнообразно, подбирая тактический рисунок под каждого отдельного соперника. Сегодня она доминирует, а завтра может сыграть от обороны, как, например, на «Камп Ноу». Чьи козыри окажутся весомее – посмотрим в конце сезона».