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Йовичевич: «База «Днепра-1» – одна из лучших в Украине»

Тренер команды отказался жить в городе, чтобы быть ближе к клубу
Футбол Украинская Премьер-лига
14:51
Йовичевич: «База «Днепра-1» – одна из лучших в Украине»
Игор Йовичевич / Фото: Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич заявил, что у днепровской команды – одна из лучших баз в Украине.

- Несмотря на возможность поселиться в любом районе города, вы продолжаете жить на клубной базе. Почему?

- Наша база является одной из лучших в стране, здесь созданы все условия для работы и отдыха. Мне совсем не нужно отключаться от футбола. Наоборот, я хочу сохранять постоянную концентрацию, и атмосфера, созданная на базе, лучше способствует этому. Здешний персонал – настоящие профессионалы, которые очень облегчают мне жизнь, за что я им очень благодарен.


Уже сегодня Йовичевичу и его команде предстоит сыграть с «Динамо» в 12-м туре УПЛ. Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1».

Источник: fcdnipro.com Петр Приходько
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Игор Йовичевич СК Днепр-1

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