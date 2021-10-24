Йовичевич: «База «Днепра-1» – одна из лучших в Украине»

Игор Йовичевич / Фото: Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич заявил, что у днепровской команды – одна из лучших баз в Украине.

- Наша база является одной из лучших в стране, здесь созданы все условия для работы и отдыха. Мне совсем не нужно отключаться от футбола. Наоборот, я хочу сохранять постоянную концентрацию, и атмосфера, созданная на базе, лучше способствует этому. Здешний персонал – настоящие профессионалы, которые очень облегчают мне жизнь, за что я им очень благодарен.