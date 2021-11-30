Чанцев: «У «Днепра-1» в борьбе за бронзу есть козырный туз»
Йовичевич – лучший тренер 16-го тура УПЛ
Его команда разгромила «Ворсклу»
Фото: Днепр-1
УПЛ определила лучшего тренера по итогам 16-го тура Премьер-лиги.
Им стал главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич. Его команда разгромила «Ворсклу» (5:1).
От экспертов УПЛ он получил оценку 4,8. Более того, эта победа стала четвертой подряд для днепрян в УПЛ.
Лучшим игроком тура во второй раз подряд был признан подопечный хорвата Артем Довбик. В матче он оформил дубль.
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