Йовичевич – лучший тренер 16-го тура УПЛ

Его команда разгромила «Ворсклу»

Фото: Днепр-1

УПЛ определила лучшего тренера по итогам 16-го тура Премьер-лиги.

Им стал главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич. Его команда разгромила «Ворсклу» (5:1).

От экспертов УПЛ он получил оценку 4,8. Более того, эта победа стала четвертой подряд для днепрян в УПЛ.

Лучшим игроком тура во второй раз подряд был признан подопечный хорвата Артем Довбик. В матче он оформил дубль.