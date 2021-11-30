Довбик: «Шотландия лучше, чем Португалия или Италия»
Довбик – лучший игрок 16-го тура УПЛ
Он оформил дубль в матче с «Ворсклой»
Фото: СК Днепр-1
УПЛ определила лучшего игрока по итогам 16-го тура.
Им стал форвард «Днепра-1» Артем Довбик. В матче против «Ворсклы» (5:1) он оформил дубль и сделал ассист.
Всего на счету нападающего уже 12 мячей в нынешнем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров УПЛ.В голосовании он опередил своего партнера по команде Алексея Гуцуляка, который также сделал дубль. Более того, Довбик выиграл эту награду во втором туре подряд.
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