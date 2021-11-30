Довбик – лучший игрок 16-го тура УПЛ

Он оформил дубль в матче с «Ворсклой»

Фото: СК Днепр-1

УПЛ определила лучшего игрока по итогам 16-го тура.

Им стал форвард «Днепра-1» Артем Довбик. В матче против «Ворсклы» (5:1) он оформил дубль и сделал ассист.

Всего на счету нападающего уже 12 мячей в нынешнем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров УПЛ.