Йовичевич: «Поле в матче со «Львовом» мешало показать лучший футбол»

Игор Йовичевич / Фото: Twitter

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о победе над «Львовом» (1:0) в 10-м туре УПЛ.

Открыли матч очень хорошо с фантастическим голом Довбика. Знали, что ранний гол даст нам стабильность, чтобы контролировать ход матча. Знаем, как ведет игру «Львов» – длинные передачи, особенно у Брикнера, хотели прессинговать зоны 3 на 3.

Они имели моменты, мы их имели. Возможно, игра не была красивой для болельщиков, но все равно 3 очень важных очка для нас. Действительно настраивались, планом на игру не была красивая игра. Когда от Пихаленка или Джурасека отскакивает мяч 3 раза, тогда понимаешь, что в контроль будет очень тяжело играть. У Пихаленка не отскакивает мяч. Играть нужно с умом, если надо – упростить.

В общем, боевая победа. Сейчас отдохнем. Некоторые парни идут заслуженно в сборную – великая честь для нашего клуба. Довбик и Пихаленок имеют очень большое значение для нашей команды, как и вызванные в команду U-21. Для нас это большой плюс – показывает, что работаем достаточно солидно. Не хотим и здесь останавливаться.

«Львов» поздравляю. Своими длинными пасами они захватывали второй мяч и немного, но 2 тех выраженных момента создали. Но и у Довбика были моменты.

Момент Русина – он не может понять, как это случилось. Все хорошо сделал, убежал, обыграл вратаря, но исполнение. Но говорю, что поле мешало – отскочил мяч. Жаль, что оно было таким – не вышла красивая игра для болельщиков, мы же играем для них».